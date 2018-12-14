開車墜河幾乎滅頂 美男靠安全氣囊撐近5小時奇蹟獲救

2018-12-14 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州有位28歲男子芬恩（Michael Finn）12日凌晨3時許，獨自連人帶車意外地墜入克拉瑪斯河（Klamath River）於錫斯基尤郡（Siskiyou）的河段，最後靠著車內安全氣囊空氣熬過近5小時，奇蹟獲救。

綜合外媒報導，芬恩當時獨自駕駛紅色轎車外出，不料確意外墜河，當地警消5時22分獲報後，立刻趕赴現場，並透過芬恩閃爍救援燈的轎車，找到這艘幾乎快被克拉瑪斯河冰冷河水滅頂的車子，且也驚奇地發現受困車內的芬恩仍活著。

經警消評估狀況後，緊急出動相關救難人員和調派拖車將轎車從河底撈起，在約莫7時55分時，自轎車內救出芬恩。警方指出，原先認為這事故凶多吉少，但芬恩靠著呼吸安全氣囊的空氣，奇蹟地受困近5小時候還能倖存。

目前芬恩已被送醫觀察，相關單位也提醒用路人，行駛燈光不明或結冰的道路，請減速慢行，以免發生意外。

相關連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/