說謊！答應建廁所卻食言 7歲女兒報警指控爸爸騙人

2018-12-13 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會的報告顯示，許多印度人沒有廁所可用，將近5億人都是就地便溺，使得公共衛生與私人衛生遭受極大考驗。印度南部坦米爾納杜邦的7歲女童扎拉（Zaara）就希望家裡有個廁所，但爸爸答應要做一個洗手間又食言，讓扎拉氣得報警，向警察叔叔投訴爸爸在騙人。

據《BBC》報導，扎拉父親原本跟女兒約定，如果她乖乖去上課，那他就會在家裡建一個廁所出來。但是一天又一天過去，扎拉一直等不到爸爸動工，氣得她寫信給警察，揭露爸爸是個食言的人。

扎拉在信裡寫道：「自從幼兒園以來，我一直在上課，現在已經小學二年級了，爸爸仍然只會說他會找時間建造廁所，這是一種騙人的行為，所以請逮捕他。」

小女孩氣不過，又找了母親帶她到警察局，一到裡面就把自己就學以來拿到的獎杯和獎座放滿桌面，並詢問警察「這樣能給我一個廁所嗎？」

警方連忙打電話給扎拉爸爸，他一聽到女兒和妻子都在警局差點嚇傻，以為她們出了什麼意外，趕到警察局才發現原來是女兒對他說話不算話很不滿。

扎拉爸爸說，他其實已經開始建造廁所，但沒有足夠的錢來完成，他曾經請女兒給他更多時間，但扎拉認為爸爸不守諾言所以連續10天都賭氣不和他說話。最後在警察的調停下，小女孩這才和父親握手言和。

扎拉的事情傳出後，受到當地政府機關的注意，因為他們也在籌措資金，規劃在附近城鎮內建造500多個公共廁所，希望透過這個機會讓扎拉成為「清潔印度運動」的在地代言人。

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