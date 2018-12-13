另一名在中國失聯的加國公民身分曝光！是金正恩麻吉...

2018-12-13 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕因華為財務長孟晚舟遭到加拿大逮捕，中國與加拿大關係緊張，近日中國大肆搜捕在國內的加拿大人，繼前外交官康明凱（Michael Kovrig）拘留後，又傳出一名從事北韓旅遊業的加拿大公民發出求救訊息後就失聯。

綜合加拿大媒體報導，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）在當地時間12日召開記者會，透露又有一名加國公民向官員求助稱「受到了中國政府的訊問」，但隨即失聯，方慧蘭指出：「自從他告訴我們這一點之後，我們就不能聯繫上他了」，目前加國當局正追查他的下落，並向中國提及此案。

而這名失聯的加國公民身分曝光，是專門從事北韓旅遊的「白頭山文化交流協會」（Paektu Cultural Exchange）創始人斯帕弗（Michael Spavor），其長期往來北韓，多次與北韓最高領導人金正恩見面，兩人關係密切，斯帕弗甚至獲邀近距離觀看北韓閱兵；斯帕弗也是促成NBA球星「小蟲」羅德曼訪問北韓的功臣之一。

有媒體報導斯帕弗與稍早同樣在中國失聯的加國前外交官康明凱也互相認識。

加拿大前駐中大使馬爾羅尼（David Mulroney）表示，若屬實，我們需要從盟友那裡爭取到真正的支持，尤其是美國，加拿大總理杜魯道應該與美國總統川普進行相關談話，目前美國仍未給予相關幫助。

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