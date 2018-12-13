加拿大前外交官在中國被捕 美國發布赴中旅遊警告

2018-12-13 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟涉違反美國制裁伊朗禁令在加拿大遭逮捕後，隨後加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）11日傳出遭中國拘留。對此，加拿大正考慮發布中國旅遊警訊；美國國務院發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）則譴責「一切形式的任意拘留」行為，同時警告，任何訪問中國的人都要謹慎行事。

綜合媒體報導，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）11日在北京進行例行訪問時傳出遭中國拘留，至今下落不明。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）說，「我們知道一名加拿大公民在中國被捕，已與中國當局開展直接交涉。加拿大政府認為這個事件非常嚴重。」加拿大電視新聞網（CTV）也引述消息人士訊息說，因為擔心加拿大人在中國的安全，有可能向加拿大人或正在中國旅行的加國人發出旅行警訊。

美國國務院發言人帕拉迪諾也對「一切形式的任意拘留」的行為表示譴責，並且警告任何訪問中國的人都要「謹慎行事」。加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）認為，中國每次遇到弱小的對手，都會使出這種把戲，每次都為了達到自身目的而威脅其他國家。

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