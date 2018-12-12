普廷曾在德國當間諜？ 神秘特工身分證意外曝光！

2018-12-12 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷曾是前蘇聯情報機構KGB（蘇聯國家安全委員會）一員，根據《BBC》等外媒報導，普廷曾在前東德情報單位擔任「史塔西」（Stasi）間諜，其使用的身分證最近意外曝光！

報導指出，普廷曾對自己在20世紀80年代，在德國德勒斯登（Dresden）擔任KGB官員的往事感到自豪，最近一項研究欲了解KGB和史塔西間諜之間的密切合作關係，因而意外發現了普廷當年使用的身分證。

當年普廷是KGB少校，該身分證是1985年獲得，不過，研究無法確認普廷當時是否為史塔西進行間諜活動。

史塔西實際上是東德國家安全部（MfS）特工的暱稱，當年MfS特工監視普通公民，因此被冠上「史塔西」暱稱。

針對普廷曾拿過史塔西的身分證，負責調查東德秘密警察檔案的德國聯邦國家安全檔案委員會（BStU）表示，目前研究並未顯示，普廷有為MfS工作過。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則說，KGB和史塔斯曾是合作情報機構，所以不排除雙方交換身分的可能。

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