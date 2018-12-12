打破世界最老紀錄！ 102歲最狂阿嬤高空跳傘成功

2018-12-12 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕破世界紀錄！澳洲一名高齡102歲的阿嬤，當地時間本月9日挑戰跳傘，從1萬4000英尺（約4300公尺）的高空一躍而下，成為全球最老的跳傘者！

綜合外媒報導，澳洲阿德雷德（Adelaide）的102歲人瑞奧希（Irene O'Shea）過去就富有挑戰精神，在2016年時就用跳傘為自己慶祝百歲生日，如今在以102歲193天的高齡完成跳傘，在50名家人和朋友見證下，打破全球最老跳傘者的紀錄，她表示105歲前都會繼續嘗試跳傘。

奧希於1916年5月30日出生，昨天102歲193天，比美國前任紀錄保持者邁耶（Kenneth Meyer）還老了21天。她對於自己達成壯舉不感意外，「我覺得很正常，和之前跳差不多」。

報導指出，奧希除了天生就愛冒險，會跳傘也是因她的67歲女兒，當時她的女兒死於罕見的運動神經元疾病（Motor Neuron Disease），因此她透過跳傘為該疾病研究募款，目前已募得1.2萬元澳幣（約新台幣27萬元）。

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