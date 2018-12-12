這也要假新聞？ 中國瘋傳對話「醜化孟晚舟案檢察官」

2018-12-12 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟遭逮捕案讓中國國內相當震驚，有網友在網路上發文聲稱是保釋聽證會內容，但是用「主觀氣氛演義」，許多中國網友認為這篇文章很逗趣，但也引發不少人疑惑「這是編的還是真實發生的？」

中國各大論壇上瘋傳一篇號稱保釋聽證會內容的文章，並說是「輕鬆版。基本事實都沒錯，略有輕鬆的主觀氣氛演義」，文內稱檢方要求保釋金要包含800萬現金（加元）、800萬資產，辯方律師則「暗喜」，回「你要喜歡現金，那就1600萬現金，沒問題」，文中說「可能比較窮的控方檢察官怒了，開始發飆」。

該文還說，檢方質疑孟晚舟丈夫的擔保人資格，辯方則回應「有房產，有子女在上學，這些還不夠資格嗎？」法官則阻止雙方爭論，還對檢方律師說，「你也注意點自己的身分，你是代表加拿大，不要做美帝走狗」。

在西方媒體並無該篇新聞，而這篇文章也引發中國網友熱烈討論，有人支持用輕鬆的心情看待該事件，也有人說這種寫法接地氣，但有網友遭到混淆，直問「真的假的」。

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