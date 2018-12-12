傳梅克爾願助英國消除脫歐疑慮 但拒重啟談判

2018-12-12 03:04

〔中央社〕英國首相梅伊暫緩國會表決其政府與歐洲聯盟（EU）達成的脫歐協議後，德國總理梅克爾今天排除歐盟和英國針對協議進行進一步談判的可能性，但表示會努力消除英國疑慮。

距離英國明年3月29日脫離歐盟的期限剩下不到4個月之際，梅伊（Theresa May）和歐盟達成的脫歐協議面臨重重阻力，可能導致英國在無協議狀況下脫歐，或舉行第2次公投取消脫歐等情況。

梅伊昨天取消國會表決脫歐協議後，今天趕往海牙和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）共進早餐，隨後轉往柏林和梅克爾會談，接著又趕赴布魯塞爾。

梅伊今天訪問柏林時，當地正好下雨。她一度因座車車門發生問題而短暫困在車內，導致她和梅克爾（Angela Merkel）的紅毯握手儀式延誤。

消息來源透露，梅克爾今天對德國國會保守派團體表示，不會再就脫歐協議議題和英國進行進一步談判，但會努力消除英國疑慮。

前述消息人士指出，梅伊告訴梅克爾，若讓英國國會如期進行表決，脫歐協議可能會遭否決，英國若在沒有協議情況下脫離歐盟，對任何人均無好處。

梅伊的發言人表示，英國國會將在下月21日前表決脫歐協議；屆時梅伊若無法和歐盟達成令人滿意的協議，會讓英國國會就脫歐議題進行辯論。

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