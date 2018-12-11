「我沒殺人，那些人只是目標」 高冷狙擊手變身選美皇后

2018-12-11 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕來自東烏克蘭的一名女狙擊手擁有矯健的身手，能從1公里外精準地命中目標，不過她卻在因緣際會下參加的選美比賽，還奪下后冠，讓自己的人生觀發生轉變，如今她決定轉換跑道，從軍中退伍展開新生活。

據《每日郵報》報導，21歲的奧加（Olga Shishkina）原本生活在有14名小孩的家庭中，卻因為戰爭失去雙親，導致所有兄弟姊妹都被送往孤兒院，而她則在18歲成年時決定從軍。奧加年輕貌美，最初還被當成敵方陣營派來的間諜，她為了消弭誤會，開始全心全意投入訓練，證明實力，最後她成功以狙擊手身分被派往戰爭前線。

報導指出，奧加在工作時，總是抱持著「他們不是人，只是目標」的心情在擊斃敵人，她強調，「我並沒有殺人，這樣的形容並不正確。」她在戰爭中不會把目標當成是和自己一樣有家庭的普通人，而是純粹作為敵人看待，「這樣想才會讓我好過一點。」

據了解，奧加2年前被轉往頓內次克市繼續她的狙擊手人生，接著她在當地參加選美比賽，並且奪得后冠，結果這段經驗同時改變了奧加的心境，讓她變得更有自信，也認識更多的人，現在她決定要退伍，計畫未來在市區經營咖啡廳，打算和軍中認識的男友結婚。

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