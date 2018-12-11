美國男接種流感疫苗 後遺症差點害他癱瘓失明

2018-12-11 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州男子摩根（Shane Morgan）為避免流感，前往醫院注射疫苗，沒想到2天後，摩根四肢開始發麻，甚至是失明、局部癱瘓，醫師確診，他罹患的是「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS）。美國疾病預防與控制中心（CDC）指出，百萬人中只有1、2人出現類似症狀。

綜合外媒報導，摩根擔心自己會得到流感，並傳染給8個月大的兒子，遂和妻子莫妮（Monique Morgan）一同前往醫院注射疫苗。2天後，摩根發覺自己的四肢開始無力、麻痺，左眼無法張開，而且還出現局部癱瘓的情形。摩根被家人緊急送醫，經醫師診斷，確認摩根的病因為罕見疾病「格林-巴利症候群」。

格林-巴利症候群會攻擊人的免疫系統與感覺神經，造成患者會逐漸感覺身體麻痺，嚴重時會導致癱瘓。據美國疾病預防與控制中心數據顯示，1百萬個接種案例中，僅會發生1、2起案例，建議群眾還是要施打，不該為了摩根的案例而害怕疫苗，尤其是孕婦及兒童，衛生局官員認為，接種疫苗的優點大大超過了可能發生的罕見疾病。

不過摩根說，他寧可1年感冒3次，也不願再次接種疫苗。目前摩根雖已無生命危險，但說話依舊含糊，左眼無法主動睜開，還是需要長期的療養。

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