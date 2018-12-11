江家扶植、中共特務... 郭文貴爆料：張首晟不可能自殺

2018-12-11 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕55歲的美籍華裔科學家、史丹福大學物理系終身教授張首晟驚傳於12月1日去世，震驚各界。中國流亡富商郭文貴近日爆料，張首晟其實是中共的科技間諜，且已遭到FBI調查，死因不可能是自殺。

郭文貴說，曾見過張首晟3次，外界關注張首晟2009年入選中共的「千人計畫」，卻忽略了從1994年開始的「百人計畫」，而這些計畫皆與江澤民家族有關。

郭文貴稱，江家控制中國的經濟、軍事、科技領域，江澤民之子江綿恆不僅是上海科技大學的校長，中國衛星發射、登月計畫的重要領導人，更是量子研究的重要推動人。

郭文貴：張首晟是中共「軍工特務」

郭文貴聲稱，中國的物理研究能走在世界前沿，關鍵人物正是與江家關係密切、與江綿恆是「生死兄弟」的前北大校長王恩哥，以及王恩哥之妻、中國物理學會副秘書長谷冬梅，張首晟是王恩哥的學生與支持者，而王恩哥、張首晟2人皆是江家的「馬仔」。

郭文貴說，王恩哥是中共具有「三重身份」的海外間諜：第一，他是知識份子界負責藍金黃（指進行滲透；藍指網路輿論、金指金錢收買、黃指美女色誘）的絕對代表；第二，偷竊西方技術；第三，打入美國政治、經濟內部的代表。

郭文貴爆料，從2006年開始，張首晟就是「有編號的軍工特務」，決定扶持他的，正是江綿恆、王恩哥，以及曾任國家安全部長的許永躍，此外，給他提供保護的是擔任過解放軍副總參謀長的熊光楷，「都是上海幫」；張首晟還曾與擔任過中共中央組織部長的李源潮在2010年會晤，討論如何改善中國的航母彈射技術。

郭文貴：與張首晟見過3次

郭文貴稱，量子電腦是中共想稱霸世界的根本基礎，而張首晟在這個領域貢獻卓著；郭文貴還透露，見過張首晟3次，其中，第二次見面是在北京釣魚台國賓館的一場中共內部場合。郭文貴回憶，令人震驚的是，那次黨政軍、政法、安全、情報等機構全面出席，並由當時的中國國家副主席習近平親自頒發30位國家功臣的「國家一等功」獎。

郭文貴爆料，第一個被授獎是鳳凰衛視的劉長樂，第二個是阿里巴巴的馬雲，第三個是騰訊的馬化騰，第四個是華為的任正非 ，第五個就是張首晟；此外，當時發獎金的頒獎人，包含王恩哥、江綿恆、中國社科院院長陳奎元等；郭文貴稱，習近平曾多次說過，這個功勳形同是「國家免死令」，因此，「張首晟能是一個普通人嗎」？

郭文貴：張首晟享國家級待遇

郭文貴透露，張首晟在中國科學院有辦公室，還配有24小時的工作團隊，回中國坐的車子掛有「京AG6」車牌，也就是副國級待遇；而馬雲正是張首晟最大的資金來源和聯絡人，提供研究量子電腦的資金支持；郭文貴稱，王恩哥曾親口跟他說過，張首晟是「千人計畫」的共同創始人，連中國的三星將軍見了面都要畢恭畢敬。

郭文貴表示，張首晟日前已被FBI盯上，「王恩哥要他回中國，說江綿恆要見他，結果張首晟擔心成王健第二，堅持不回去」，張首晟的紅顏知己前來美國協助遊說，隨後卻傳出死亡的消息；郭文貴說，張首晟曾跟他說過，人類最愚蠢的就是「殺人和自殺」，因此，張首晟不可能自殺，他將建議美國FBI與相關部門，啟動調查張首晟之死，並願負擔一切法律責任。

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