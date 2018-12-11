真好騙！相信兒子是「神人轉世」 他被騙走1.7億元

2018-12-11 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一家名為「杏壇春熙」教育機構，宣稱可以把孩子培養成影響世界的偉人，負責人魏犀錕在講座中，「認證」參與者郭姓夫妻的兒子是「神人轉世」，是要來統一世界的，郭姓夫妻深不疑，還前後花了約3900萬人民幣（約1.75億台幣），想要培養兒子成為「神人」，不過，魏犀錕日前因詐騙被法院判無期徒刑。

綜合媒體報導，這起詐騙案主嫌魏犀錕在本月8日遭北京法院判決之後，詐騙案隨之曝光，引來熱議，尤其相信自己兒子是天才的眾多父母們的關心。

據報導，魏犀錕本名魏裕謙，從2005年開始經營這家教育機構，宣稱是培養影響歷史與世界偉人的組織，而他自己是機構最優秀的教師，自稱第六尊神，可以掌握世界的命運，郭先生夫妻參與其主持的講座數年，當郭先生3兒子出世後，就被魏犀錕「認證」為「神人」，先說是財神爺轉世、接著說是五方寶某佛轉世，最後經機構確認是某古代宗教領袖轉世，要統一世界，一定要保密。

郭先生望子成龍心切，前後花了3900萬人民幣買「文物」、「教材」及「供品」等，透過魏犀錕單獨授課，培養孩子成為「神人」。

事情經其他受害人報警受到調查，發現一切都是虛構的宣傳，郭先生花大錢買來的文物、教材，幾乎是淘寶網上的物件，最後魏犀錕被捕及被判無期徒刑，才曝光整個騙局。

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