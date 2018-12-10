100％提案 美參議員：阻止中國電訊企業在美做生意

2018-12-10 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國電訊巨頭華為財務長孟晚舟涉違反美國對伊朗制裁令，日前在加拿大被捕、並可能被引渡至美受審，加劇美中兩國的明爭暗鬥。美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）9日表示，100％會向國會提交法案，禁止華為等中國電訊企業在美做生意。

美國「財富雜誌」（Fortune）報導，共和黨佛羅里達州參議員魯比歐9日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）節目中表示：「我們必須了解中企與美企不同。我們甚至無法要求蘋果公司在恐怖攻擊一案解鎖iPhone，但中國每一家企業都得『合法』聽命於北京。」

魯比歐進一步指出，北京要求中企交出在外國營運時蒐集的數據，他們都得一一交出，「如果中企不聽話，北京就會撤換執行長，或乾脆讓新公司取而代之。」因此，他強調，他100％會在明年一月提案，禁止華為及所有中國電訊企業在美國做生意。

魯比歐和阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）2月就提出「保衛美國通訊法案」（Defending U.S. Government Communications Act），禁止美國政府機構及其承包商使用華為和中興通訊製造的電訊設備與服務，理由是兩家公司與中國政府關係密切，可能危及美國國家安全。

隨著孟晚舟事件發酵，魯比歐盼美國國會如今能大力支持此法案，正視華為和中興通訊等中企對美國經濟、國家安全等利益所造成的威脅。

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