海豹怎麼了？ 鰻魚鑽進鼻孔竟瞇眼享受...

夏威夷僧海豹的鼻孔鑽進了鰻魚，瞇起眼睛看起來似乎十分享受。（圖擷自Hawaiian Monk Seal Research Program臉書）

2018-12-09 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕這樣真的很舒服嗎？美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的夏威夷僧海豹研究計劃（HMSRP），近日在夏威夷西北部島嶼發現罕見的一幕，原來一隻僧海豹的鼻孔鑽進了鰻魚，牠卻一點也不慌張，瞇起眼睛看起來似乎十分享受。

據《CNN》報導，這種情形並非首次發生，研究人員曾在2016年，於夏威夷利西安斯基島（Lisianski Island）發現同樣的狀況。但HMSRP首席科學家利特曼（Charles Littnan）也說，這對許多人而言是「以前從未見過的東西」。

NOAA對此推測，海豹可能是在覓食時，將嘴鼻伸入珊瑚礁底下，這才被鰻魚找到鼻孔鑽了進去。另一種猜測則是，海豹正在吞下整個鰻魚，然後鰻魚從鼻子跑了出來。

HMSRP指出，工作人員為了幫助海豹，輕輕地限制了牠的行動，並緩慢拉出鰻魚，整個過程約花費了30秒左右，最後海豹成功恢復正常。

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