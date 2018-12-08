不滿法警逼抗議高中生下跪 老師上街「模擬逮捕」聲援

2018-12-08 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國抗議活動「黃背心」（Yellow Vests）示威運動越演越烈，連學生都為了教育改革都上街抗議，卻被鎮暴警察綑綁雙手，面壁下跪，猶如行刑的畫面被人傳上網路後，引來一陣熱議。

綜合媒體報導，法國「黃背心」運動，原只是為了抗議燃料稅，卻演變為爭取其他訴求的抗議運動。在本週四，約上百名學生為了教育改革上街抗議，來到巴黎西部近郊芒特拉若利（Mantes-la-Jolie），以縱火、投擲瓦斯罐，表達訴求。警方為平息暴動，將這些學生全數逮捕，並用束帶將他們的雙手反綁於背後，要求面壁下跪。

法國人權監督團體「Violences Policières」將警方的鎮暴過程拍下來上傳到網路，引來民眾一陣批評，法國人權監督員陶班（Jacques Toubon）則表示，將會進行相關調查。而10多名老師為了聲援這些學生，也走上街頭，當街抱頭下跪，模擬學生們被逮捕時的畫面。

當地警方表示，是為了平息黃背心運動越演越烈的暴力行徑，才會大動作逮捕。法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）則表示，看影片前要先了解脈絡，學生皆攜帶武器，也朝起火的路障，投擲瓦斯罐，所以才採取激烈手段逮捕，但沒有人受傷。

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