警示中國！德國總統：馬克思主義曾給德國帶來浩劫

德國總統史坦麥爾警告，馬克思主義曾經為東德和東歐帶來浩劫。（歐新社）

2018-12-08 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）本週出訪中國，昨日在四川大學演講，他提醒在場的中國年輕人，以德國思想家馬克思為名的馬克思主義，曾經為東德和東歐帶來「浩劫」，此外，他也提及敏感的中國人權問題。

綜合外媒報導，德國總統史坦麥爾在四川大學演講時指出，德國、中國對一些眼前的問題有不同觀點，對歷史、知識分子思想，也有很不同的看法，他也在演講中強調捍衛人權以及以聯合國憲章作為國際秩序基礎的重要性。

中國今年為紀念馬克思誕辰200週年舉行了一系列大型宣傳活動，而史坦麥爾表示，「德國人在想到馬克思的時候，不能不想到在他的名字之下的馬克思主義，為東德和東歐所帶來的浩劫，以及鐵幕之下那段壓抑的歷史」，此外，史坦麥爾還刻意強調，馬克思是一個要求「新聞自由」、「人道工作環境」的人道主義者。

在場有一名來自德國的留學生提問，德國總統此行，是否會提及新疆維吾爾人遭打壓的問題？史坦麥爾回應，「當然會談到民眾自由和人權」。他強調，德國政府對持非主流觀點、屬於少數民族或實踐個人信仰的人所受到的待遇「非常敏感和關注」，「無論哪裡出現個人權利受到限制的問題，德國都會感到擔憂和不安」。

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