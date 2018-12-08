法國警逮捕百名高中生 綑綁雙手逼跪面壁

法國鎮暴警察喝令高中生下跪的影片震驚全法國。（圖翻攝自推特Violences Policières）

2018-12-08 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕法國的黃背心示威運動已延燒4週，就連年輕人也站出來抗議教育改革政策，然而6日時網路上突然瘋傳百名高中生遭鎮暴警察喝令下跪的影片，不僅引發更多中學生的憤怒，還有人揚言要為學生討回公道，使巴黎的情勢益發緊張。

綜合外媒報導，週四時，全法國爆發大規模的抗議活動，許多年輕人走上街頭，發洩對於教育改革政策的不滿，據了解當日即有超過700名法國學生被捕。其中位於巴黎西北部的芒特拉若利，有約151名中學生涉嫌在抗議者縱火後，朝火堆丟擲瓦斯罐，被鎮暴警察當場喝令眾人雙手抱頭並下跪，還有人被塑膠繩綑綁雙手面壁。

報導表示，這段影片在網路上曝光後，造成民眾更強烈地不滿，有很多人形容該場景宛如「行刑隊處決」，並質疑「難道下一步就是斷頭台？」、「對我來說，無論背景如何，影片中發生的事情都是無法容忍的」。

社會黨現任領導人哈蒙怒斥「該畫面令人不寒而慄且無法接受」，並表示「這不是共和國，法國年輕人受辱，如果不是回以憤怒，政府還期待什麼？」教育部長布蘭克看到影片後也感到十分震驚，但表示要了解詳情後再發表評論。

報導提及，內政部長卡斯塔納批評示威者已經失控變成怪獸，法新社則用「位於刀峰邊緣」形容巴黎的緊張局勢，目前黃背心示威進入第4週，已成為自1968年巴黎學運以來最嚴重的暴動。總統馬克宏之前宣布凍漲燃料稅，卻仍無法平息民眾怒火。現在巴黎已是全城戒備，許多知名景點也休館，以免遭受破壞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/