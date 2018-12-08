梅克爾接班人 克朗普凱倫鮑爾當選基民盟黨魁

德國執政黨基督教民主聯盟（CDU）新任黨魁出爐，由秘書長克朗普凱倫鮑爾（左）順利接棒梅克爾（右）。（法新社）

2018-12-08 00:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國總理梅克爾10月宣布，不再角逐執政黨「基督教民主聯盟（CDU）」黨主席，該黨7日舉行黨代表大會，經兩輪投票選出梅克爾欽點的接班人、基民盟秘書長克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer，AKK）為新任黨魁。

1001名基民盟全國黨代表，7日以不計名投票選出新領袖。第二輪決選共有999人投票，克朗普凱倫鮑爾獲得過半的517票，順利擊敗482票的梅克爾老對手麥茲（Friedrich Merz），成為該黨新任主席。首輪投票中，克朗普凱倫鮑爾拿下450票，麥茲則獲得392票。

56歲的克朗普凱倫鮑爾在梅克爾推薦下出任基民盟秘書長，且此前在薩爾蘭邦首長任內，就展現不凡政治風範，與綠黨及親商的自由民主黨共組聯合政府，充分展現整合各大政治派系的能力，早被視為未來團結基民盟及贏得大選的不二人選，當選後也料大致延續梅克爾的治理風格及中間路線。不過，她在社會及外交政策上與梅克爾分歧較大，包括主張對俄羅斯更加強硬。

在克朗普凱倫鮑爾勝出後，梅克爾矢言完成至2021年總理任期的願望，也將得以實現。而克朗普凱倫鮑爾也正式成為下一任德國總理的熱門人選。

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