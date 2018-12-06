真人版GTA！美流浪漢推行人撞大卡車 撿錢包後悠哉走人

2018-12-06 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯有名男子走在人行道上，突然遭另一名男子一把推向車道，撞上行駛而來的大卡車。推人男子接著優雅地彎腰取走被害人錢包後離去。警方事後調閱監視畫面，憑藉嫌犯的特殊穿著，幸運在當晚就將其逮捕。

透過事發地旁的地中海餐廳門口監視器可以看到，當地時間週三上午10點08分左右，一名原本坐在路邊椅子上的男子，趁行人經過時，猛然站起將行人推向車道，這時一輛行駛慢車道的大卡車緊急煞車，男子的頭就剛好卡在輪下，只差一點就遭輾斃。推人男子趁對方受傷不起時，彎腰撿起對方噴飛的皮夾，還看了一眼輪下慘況，便若無其事地離開。短短40秒影片，推人男子的行徑就像電動「GTA俠盜獵車手系列」開放世界冒險遊戲一般，令網友看了驚呼根本是「真實版GTA」。

受害男卡在輪下長達15秒左右，經過路人全看傻了眼，只有店家老闆立刻出來協助男子坐起，並攙扶到椅子上歇息。洛杉磯警察局局長湯尼（Tony Im）表示，受害者被送到醫院後發現，其肺部塌陷，並有骨折，經過搶救後已無生命危險。

據當地媒體報導，警方於事發後展開搜索，憑藉嫌犯鮮豔的螢光綠帽T，於下午6點45分左右逮捕到案。推人男子為居住在該地區的流浪漢，被害人身分則尚未確認，洛杉磯警方目測是約60歲的亞美尼亞男子。該名流浪漢在經過問訊後，被依涉嫌謀殺未遂遭到拘留。

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