預防明年歐洲議會選舉遭干涉 歐盟將推假新聞警示系統

歐盟為保護即將來臨的選舉不受假訊息干擾，發展了一套涵蓋全歐盟的警示系統。（歐新社）

2018-12-06 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路發達，網上也出現越來越多假新聞，歐盟為了保護即將來臨的歐洲議會選舉不受假訊息干擾，就發展了一套涵蓋全歐盟的警示系統，同時也希望臉書等網路公司可以提供協助。

綜合報導指出，歐盟將在明年舉行歐洲議會選舉，不過歐盟執行委員會副主席安西普（Andrus Ansip）卻表示，有強力的證據顯示，俄國是歐洲假新聞主要來源，俄國總統普廷（Vladimir Putin）更被指控每年花了10億歐元散播謊言。歐盟因此希望採取行動保障歐洲議會選舉前的公共辯論與民主機制。

歐盟執委會計畫建立一套讓歐盟與會員國即時通報假訊息的系統，這套系統可讓會員國間分享競選活動數據和分析，並宣揚歐盟關於自身價值與政策溝通議題。歐盟也會將明年用於檢視假訊息的預算從原本的190萬歐元（約6600萬新台幣）增加到500萬歐元（約1.7億新台幣）。

除了要設置通報假訊息系統，歐盟執委會也要求臉書、Google等網路公司一起協助對抗假訊息，並關閉已被偵測的假帳號。

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