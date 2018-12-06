華為內部會議記錄 落網財務長曾說「可接受暫時違規」

現有一份華為內部會議紀錄顯示，孟晚舟於10月底的會議上曾表示「可以接受暫時違規的風險」。（圖擷取自微博）

2018-12-06 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董事長兼財務長孟晚舟日前遭到加拿大警方逮捕，外界認為，恐因華為涉嫌違反美國制裁伊朗禁令，將引渡到美國受審。今有一份華為內部會議紀錄曝光，顯示孟於10月底的會議上曾表示「可以接受暫時違規的風險」。

據《南華早報》報導，華為內部員工近日透露一份10月29日的會議記錄，裡面提到孟晚舟說明公司在外國營運時，對於相關規範的立場。她向員工表示，外國規範有「紅線」、「黃線」之分，前者是「沒有討價還價的空間，必須嚴格遵守」，後者則是若要公司「嚴格遵守」該規範，恐不可行，例如勞動法等，公司可以將「藐視黃線規範」視為「既定成本」，指已經付出且不可收回的成本。

孟晚舟接著說：「當然，在紅黃線之外，還有一些情況是，即使外部規則明確且沒有爭議，但在實際營運上仍完全無法配合。這時，經過合理的決策過程，我們可以接受暫時違規的風險。」

孟晚舟父親、華為CEO任正非也在會議上強調，對於一些「敏感國家」，也要留意美國和歐盟的相關規範。然而他沒有明指哪些是敏感國家。他僅說：「我們不能因為美國的攻擊就束縛自己，如果我們的手腳受到束縛，那麼將無法繼續生產。這樣一來，合乎規範又有什麼意義？」

截至目前為止，華為仍拒絕回應或證實這份會議紀錄。另也傳出華為週四寄信要求內部員工，不要受到關於孟被拘留的「外界評論」的影響。

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