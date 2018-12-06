川習會後華為CFO遭逮 《紐時》：美中緊張關係加劇

柏克萊政治學教授潘柏分析，孟晚舟遭逮顯示出美中關係的迅速惡化。圖為川普與習近平於G20峰會期間會面。（美聯社）

2018-12-06 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平日前藉阿根廷G20峰會之便舉行川習會，雙方同意關稅停戰90天，被視為兩國關係回溫徵兆。但今日突傳出，中國手機大廠華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕消息，有學者直言，中美關係仍持續且迅速惡化中。

《紐約時報》引述專攻東亞政治、經濟領域的柏克萊政治學教授潘柏（T.J. Pempel）分析，他認為，身為華為家族成員的孟晚舟遭逮捕，顯示出美中雙方關係的緊張程度加劇。

孟晚舟於12月1日在加拿大溫哥華轉機時被捕，原因疑是華為涉嫌違反美國伊朗制裁令，向伊朗運送物資，孟晚舟未來可能會被引渡到美國受審。

對此，中國駐加拿大使館指出，加拿大警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議，並向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟人身自由。

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