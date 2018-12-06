學者爆料 朱鎔基砲轟習近平：讓川普貿易戰師出有名

中國前國務院總理朱鎔基認為，習近平害中國陷入貿易戰。（美聯社）

2018-12-06 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平本月初與美國總統川普會談，中方承諾將在90天內與美達成協議；現有消息傳出，中國前國務院總理朱鎔基曾公開砲轟習近平掌權6年，卻與世界貿易組織（WTO）原則背道而馳，才讓中國陷入貿易戰。

根據《法廣世界之聲》報導，香港中文大學客座教授林和立有來自北京的消息，透露內容的中國官員指出，中國在2001年加入世界貿易組織，背後遊說美國放行的功臣、前國務院總理朱鎔基對於中美貿易戰，公開批評習近平忽視國家加入世貿時做出的承諾，悖離自由市場經濟的原則。

消息人士表明，朱鎔基認為「遵守世貿規條對中國的改革開放大業有好處」，砲轟習近平在任內讓川普的貿易戰師出有名，連歐盟都不願意在紛爭中與中國同一陣線，習近平讓中國被全球邊緣化；朱鎔基做為鄧小平愛將，於中國國務院仍有相當程度的勢力。

習近平在G20高峰會上與川普進行「川習會」，且有所進展，雙方對於加徵關稅達成停火90天的協議，以繼續進行後續貿易談判，美國宣布不會在明年1月對中國商品擴大課稅，在這90天中，將會繼續談判關於強迫技術轉讓、智慧財產保護、關稅壁壘、網路駭客等議題。

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