岐阜縣疫情擴散 日本發現26年來第3起豬瘟案例

2018-12-05 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本繼9月在岐阜縣發現國內1992年以來的首起豬瘟案例後，今（5）日岐阜縣再度表示發現第3例疫情，這是第2度在政府設施發現疫情，農林水產大臣吉川貴盛表示，「影響很大」。

《共同社》報導，第3例豬瘟疫情發生在岐阜縣美濃加茂市前平町縣畜產研究所，本月3日研究所職員發現有4隻豬食欲不振，經中央政府檢查後，其中2隻確定感染豬瘟。岐阜縣已開始撲殺該研究所飼養的豬隻。

岐阜縣岐阜市的養豬場今年9月確認有豬感染豬瘟，這是日本自1992年以來首例疫情，接著11月在岐阜市畜產中心公園發現第2例疫情，而這次發現的第3例又是在政府設施，報導稱，縣府在防疫方面失策，可能引來更多批評聲。

農林水產大臣吉川貴盛今日在農林水產省召開的豬瘟對策會議，他說，「在縣設施內發生是重要的問題。影響很大。」岐阜縣知事古田肇當天也在縣對策會議上道歉，「理應在防疫態勢方面做到萬無一失的縣方研究設施發生（豬瘟），由衷致歉」。

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