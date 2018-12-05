亞洲唯一入選者！空軍上尉赴美領獎展示中華民國國旗

2018-12-05 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕空軍盧琮林上尉近日到美國加州大學柏克萊分校參加國際研討會，榮獲「新興學者獎」（Emerging Scholar Award），成為亞洲唯一的入選者，盧琮林在發表論文時，還特地將中國民國國旗放在簡報中，讓世界看見台灣、為國爭光。

綜合媒體報導，盧琮林今年畢業於國防大學政戰學院新聞研究所，近日赴美參加第三屆的「傳播與媒體研究國際研討會」，發表關於分析國軍臉書粉絲專頁的論文。

已連續舉辦3年的第3屆「傳播與媒體研究國際研討會」，今年在美國加州大學柏克萊分校舉行，現場聚集了超過36國的學者，其中的「新興學者獎」意在鼓勵優秀學者、提升新聞人員的專業性。

盧琮林特地在簡報中放上中國民國國旗，研討會上盧琮林發表碩士論文時，中華民國國旗很自然地印入各國學者的眼簾，讓台灣再度受到注目，愛國的盧琮林說，他跟很多運動員相同，都盼望能在國際場合展示國旗、為國爭光，為此，盧琮林甚至還準備了有著我國國旗圖樣的紀念品，帶到美國送給各國學者，現場氣氛既融洽又開心。

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