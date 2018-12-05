美官員：中國再教育營恐關押逾200萬少數民族

2018-12-05 02:04

〔中央社〕美國官員今天表示，中國官方聲稱，關押維吾爾族及其他信仰伊斯蘭教的少數民族，是為了讓他們接受「職業教育」，但美方估計，有超過200萬人遭無限期關押。

聯邦參議院外交委員會亞太暨國際網路安全政策小組上午召開聽證會，討論中國人權與法治問題，尤其是新疆局勢，受到兩黨參議員一致嚴正關切。

共和黨籍的外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）及同一小組的民主黨籍首席參議員馬基（Ed Markey）都要求國務院應做更多。賈德納甚至質疑，在與中國的貿易談判中，美國是否忽略表達對中國壓迫人權的關切。

國務院負責人權與勞工事務的副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）說，美國情報機構認為，自2017年4月以來，可能已有超過200萬的維吾爾族人和其他穆斯林少數民族遭無限期關押，而中國聲稱，那些「再教育營」是為讓失業且缺乏專業技能的年輕穆斯林有「職業教育」的機會。

他在聽證會上指出，美國注意到，中國對少數民族的壓迫，不只在新疆建立許多「再教育營」，甚至把同樣做法搬至寧夏回族自治區。

國務院代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）則指出，美國總統川普追求與中國發展有建設性及以結果為導向的關係，但美國認為，改善中國對人權和基本自由的保護與尊重，對實現美中關係永續發展很重要。

馬基質疑，川普與中國國家主席習近平會面時，是否向習近平提出對中國人權狀況惡劣的關切。石露蕊回答說，她並未參與「川習會」，但美國在所有其他相關「場邊會議」上，確實都曾對中方提出美國對人權議題的立場。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）說，如果美國不在人權議題上領導國際一起向中國施壓，就更少有國家敢這麼做，但當加拿大等其他國家挺身而出，發起表達對維吾爾族人權議題的關切時，美國甚至還不參與，這是「巨大錯誤」。

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