「野生皮卡丘」在澳洲！ 變種金毛袋貂萌翻網友

澳洲墨爾本一間獸醫診所發現一隻罕見的金色袋貂，外觀和皮卡丘極為相似。（圖擷取自FB）

2018-12-04 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一間獸醫診所，日前出現一隻孤兒野生袋貂，由於牠的基因突變，導致毛髮呈現金色，外觀竟與知名電玩《精靈寶可夢》中的熱門角色「皮卡丘」極為相似，而獸醫把牠的照片貼上網路後，隨即引起風潮。

綜合外媒報導，這隻袋貂因基因突變，缺乏黑色素，導致原先應該要是暗褐色的毛髮竟呈現金色，這樣的外觀也讓照護人員為牠取名「皮卡丘」。獸醫猜測，皮卡丘是從母親的背上滑落，不巧掉在路邊才成為孤兒，目前牠的年齡約5個月大，身體狀況也很健康。

負責照護皮卡丘的獸醫萊因尼希（Stephen Reinisch）指出，袋貂常見的毛色是棕色、銀灰色或黑色，金色是最稀有的品種，卻也因為這副特別的外貌，恐讓牠容易被其他獵食動物作為目標，「慶幸的是，牠已經被送往當地的野生動物救援組織，以後牠會生活在野生動物保護區裡。」

萊因尼希也補充，「未來等牠變得活潑一點後，照護人員就會將牠野放；但如果牠一直維持在焦慮狀態，可能就需要接受長期照顧。」

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