俄國調查：56％家長幫小孩寫過作業

俄國一項調查顯示，一半以上的家長幫小孩寫過作業。（歐新社）

2018-12-04 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕身為家長，您有幫自己的小孩寫作業的經驗嗎？根據一個俄羅斯網站的調查結果，竟有一半以上的俄羅斯家長會替小孩這麼做，而家長們最常做的是數學、外語和俄語作業。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，一項名為「Mail.ru 兒童」的項目，針對8200名俄羅斯中、小學生的家長做了調查，希望能瞭解父母是否願意幫助自己的孩子做家庭作業、哪些科目需要費心，以及孩子每天花幾個小時準備功課。

結果顯示，竟有高達56%的家長曾替自己的孩子做過作業。其中，做過數學作業的最多，佔比高達32%。其餘分別是佔28%的外語、26%的俄語，25%的美術，以及19%的文學。

此外，有70%的家長會陪孩子寫作業。33%的家長認為，孩子應獨立完成作業，37%則表示，幫助孩子不是壞事。據調查，家長認為最難的科目是數學（72%）、俄語（70%）和外語（50%）。

調查顯示，大約30%的家長，每天會花1個小時陪孩子做作業，29%花2個小時，22%超過2小時。

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