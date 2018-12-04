微博擬進軍國際 「網路審查」元素受質疑

微博準備開發子產品進駐國際市場，卻引起外界質疑，是否會把「網路審查」元素帶到國外。（美聯社）

2018-12-04 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體巨頭微博的高階主管近日透露，微博準備進軍海外市場，並推出不同語言的新產品。然而，早已成為中國國內「網路審查」代名詞的微博，也讓外界質疑是否能吸引到足夠多的外國人使用。

《法新社》報導，微博的熱點及體育高級運營總監張喆於日前透露，微博的內容涵蓋短片、圖片、文字、直播等媒介，早已在中國發展成一個非常成熟的平台，微博正準備開發一些小眾產品，並推出各種外文版本呈現給外國用戶。他強調，微博計劃開發一些子產品進駐國際市場，不會對外輸出整個平台。

《自由亞洲電台》報導，微博2018年第一季度財報顯示，截至3月，新浪微博的月活躍用戶數超過4.1億，比推特的同期活躍用戶數3.36億還多。然而，微博嚴格的「網路審查」眾所皆知，要進軍國際市場，難免引發外界質疑。張喆透露，微博有1000多名內容監督員，專門「處置」平台上的各種訊息。

英國諾丁漢大學媒介研究教授包宏偉指出，中國政府近年來鼓勵IT產業國際化，難免有「講好中國故事」的政治意圖，而由於微博打算開發哪些類別的外文產品尚不明朗，還無法判斷該公司的確切企圖。至於微博是否會在進軍國際時，附帶網路審查元素？包宏偉則表示，微博應該會順應當地法律和文化，做出一些合理的調整。

一位在加拿大讀書的匿名中國留學生則認為，微博進軍國外市場的效用並不是太大，「自從大家都用微信之後，微博在國內的使用頻率本來就下降了很多，我並不是太明白他們為什麼需要去國外開闢這樣的一個市場」。

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