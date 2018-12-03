一日增3例！ 非洲豬瘟橫掃中國 陝西成第21個淪陷省市

中國當局今（3）日宣布，陝西省、北京市和黑龍江省，分別查出1例非洲豬瘟疫情。其中，陝西省為首次爆發疫情，意味中國已有21個省市自治區淪陷。（美聯社）

2018-12-03 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，當局今（3）日宣布，陝西省、北京市和黑龍江省，分別查出1例非洲豬瘟疫情，撲殺逾萬隻豬。其中，陝西省為首次爆發疫情，意味中國已有21個省市自治區淪陷。

中國農村農業部週一公布3起新疫情，陝西省西安市鄠邑區一養殖場排查出非洲豬瘟疫情，該養殖場有245隻生豬，205隻發病，79隻死亡；北京市通州區一個養殖場則有9835隻生豬，其中85隻發病，17隻死亡。黑龍江省農墾總局北安管理局一個養殖場有生豬375隻，77隻死亡。

當局表示，已採取封鎖、撲殺、無害化處理和消毒等措施，禁止生豬出入封鎖區，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。當局再度強調，「目前，上述措施均已落實。」

另外，中國農村農業部2日表示，江西省九江市柴桑區一養殖場排查出非洲豬瘟疫情，該養殖場有159隻生豬，16隻發病，4隻死亡。

中國自8月首度發現非洲豬瘟疫情以來，至今疫情已擴及21個省市自治區，包括包括遼寧、黑龍江、河南、江蘇、安徽、浙江、內蒙古、吉林、天津、山西、雲南、湖南、貴州、重慶、湖北、福建、江西、四川、上海、北京和陝西。

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