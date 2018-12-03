黃背心運動毀名雕像慘變獨眼 馬克宏籲冷靜對話、化解分歧

黃背心運動毀掉名雕像「瑪麗安娜」慘變獨眼。（歐新社）

2018-12-03 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國11月底未反對政府調漲燃料稅，發生大規模示威活動「黃背心運動」（giests jaunes），導致街頭出現混亂狀況，大批民眾破壞凱旋門、縱火等暴動，連知名雕像瑪麗安娜（Marianne）的眼睛都遭到破壞剩獨眼，當局宣布緊急狀態，總統馬克宏呼籲抗議人士冷靜和政府對話，以化解分歧。

綜合外媒報導，這起示威抗議活動是當地50年來最嚴重的暴亂，大量建物、車輛和餐館遭燒毀、洗劫商店、攻擊警察等行為造成約100多人受傷，當局更逮捕了412人。馬克宏在參加完G20高峰會後隨即返國視察情況，2日召開緊急會議，任命總理菲利佩（Edouard Philippe）與示威代表及政黨領袖進行溝通對話。

馬克宏更表示，不會接受抗議人士的暴力舉動，會將他們繩之以法，據了解，溝通會議將於今日開始進行，參加的人除了黨內領導人外，還有巴黎市長及一些願意和政府對話的黃背心運動抗議人士。

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