寧夏軍區黨旗變綠色？中國網友齊崩潰：是要獨立建國嗎？

中國網友看見寧夏會議室中的綠色黨旗，均感到崩潰。（圖擷取自央視）

2018-12-03 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國寧夏回族自治區近期內召開軍區代表大會，當地新聞台對此進行報導，但有中國網友看見會議現場的共產黨旗竟然由紅變綠，相繼崩潰大呼「是要建立新的國家嗎？」。

中國《央視》11月底報導28日至29日在銀川召開的軍區代表大會，鏡頭先由會議室後方往前方拍去，可見到大批軍官入席後的背影，前排主持會議的高官們，背後牆上的電子螢幕顯示出共產黨黨旗，但有別於一般的紅色黨旗，在象徵農民與工人的鐮刀與鎚子的黨徽後方，竟是綠色背景。

臉書中國社團「帝吧中央集團軍」的許多網友們看見畫面後，均感到相當不可思議，紛紛留言指出「綠色的黨旗？玩火嗎？」、「黨對軍隊的絕對領導？你用綠色黨旗？」、「共產黨還可以說代表全國人民的利益，綠黨？」、「白帽子準備起義建伊斯蘭國了？」、「看來不敲腦袋不行了」。

但有中國網友表示，「綠色的是背景板，沒有規定必須什麼顏色的。只不過我們常見紅和黃。另外會議裡也沒有黨旗，那是10面純色紅旗。中間的看是什麼會，要麼是黨徽或者國徽等等。只不過在寧夏然後背景板弄了個綠色，的確有點尷尬。」

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