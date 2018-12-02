公職鐵飯碗搶破頭！ 中國國考最夯職位「四千選一」

中國年度公務員招考今（2）日舉行筆試，據官方媒體指出，最熱門的職位竟高達4040人搶1個職缺。（資料照，歐新社）

2018-12-02 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（2）日起舉行公務員招考筆試，據官方媒體指出，這次國考平均「競爭比」創下近5年新高，即平均一個職位有95人爭取，最熱門的「崗位」（職位）「競爭比」更達4040：1。

《新華社》報導，中國2019年度國家公務員考試（中國國考）有中央機關75個單位和20個直屬機構參加，計畫招收1.45萬餘人，比去年度國考招收人數下降近一半，儘管如此，中國仍有大量民眾對公務員職位搶破頭，約140萬人報名，137.93萬人通過審核，平均「競爭比」為95：1。

其中，熱門職位的報考人數更是驚人，其中，廣東省惠州市龍門縣氣象局的預報股業務管理科員一職，報名截止後發現，竟多達4040人搶一個缺，「競爭比」達4040：1；中國國家統計局雲南調查總隊西雙版納調查隊的業務科室科員一職，比例也達3662:1。

華圖教育公考輔導專家李曼卿指出，每年國考報名中，最熱職位都是在報名中隨機出現，但吸引考生一窩蜂填報的職位，「一般多是報名要求相對寬鬆，限制性條件較少」。

不過，每年也有不少已報名並通過審核的考生棄考，中國去年度國考有165.97萬人通過審查，其中超過52萬人棄考；2017年也有148.63萬人通過審查，最終僅98.4萬人應考。

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