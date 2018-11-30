影片曝光！中國廣西六景工業園區驚傳爆炸

中國廣西南寧1間水泥工廠驚傳爆炸，但官方出面澄清。（圖擷取自影片）

2018-11-30 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西壯族自治區六景工業園區驚傳水泥廠爆炸事件，影片快速在網路上流傳，當中能見大量煙塵從水泥廠裡竄出，驚人景象讓現場民眾與網友們全都驚呆了。

影片角度為南寧市邕江往陸地拍攝，能見當地29日上午，河畔邊的1間水泥工廠突然冒出大量濃煙，往天際與河面擴散，許多網友認為這是1起爆炸事件，但該工業園區管理委員會火速在同日下午1點37分，透過微博帳號發布聲明稿，澄清這只是單純粉塵外洩。

聲明稿中指出，廣西雲燕特種水泥建材有限公司在當天11點，把「水泥散裝罐」運上船隻時並沒有將閥門確實關閉，使「壓縮空氣把粉塵吹出」，也就是影片中呈現的畫面，但沒有任何人員因此受傷，善後工作也已完成，保證「進一步加強企業安全和環保工作指導，防止再次發生此類事件」。

許多網友看見影片後，均感到相當驚人，紛紛留言指出「事件無人員傷亡，報導完畢」、「最近很多爆炸事件，看來中共實施計劃性爆炸」、「支爆」、「產能過剩！炸平再起」、「很療癒」、「一定無人死，幾個人輕傷」。

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