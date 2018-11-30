搶先台灣 泰國「同性伴侶專法」可望年底通過

泰國預計12月初會向當地內閣提交「同性伴侶法」草案，最快可望在年底前立法通過，成為亞洲第一個保障同性婚姻的國家。（路透）

2018-11-30 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選合併10案公投落幕，同婚公投並未過關，行政院長賴清德表示，需尊重公投結果，將朝立專法方向來保障同性結婚權益。另一方面，泰國預計12月初會向當地內閣提交「同性伴侶法」草案，最快可望在年底前立法通過，成為亞洲第一個保障同性婚姻的國家。

《金融時報》報導指出，泰國「同性伴侶法」草案內容表示，同性伴侶可享有財產分配、遺產繼承等權利，亦即能享有現行異性婚姻約9成的權利，不過同性伴侶再領養、稅務減免、健保福利等權利並不包含在法條保障內。

報導表示，泰國當局預計下月12號至16號，在曼谷、清邁等地舉行公聽會，預計在下月初向內閣提交草案，最快今年年底前就會通過。然而，也有部分泰國同志擔心，隨者專法制訂，會產生「二等公民」等相關爭議，認為專法據有歧視性，就算通過後，也無法享有與異姓婚姻同等的權利，沒通過反而比較好。

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