駕駛低頭找手機爆衝護欄 後座乘客甩飛半空墜地慘死

中國一名汽車駕駛在高架高速公路衝撞護欄，乘客被甩飛噴出車外。（圖擷取自影片）

2018-11-29 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕網路上最近瘋傳一段影片，有個汽車駕駛人開車行駛在高速公路高架路段，車輛卻突然失控衝撞護欄，導致車內乘客直接噴飛，從半空中摔落地面，驚人畫面讓網友看得瞠目結舌。

從影片中能夠看見，在一處高速公路的高架路段上，一輛黑色SUV向右失控打橫，高速衝撞橋面右側護欄，接著整部車受反作用力，車頭向右旋轉180度，一名乘客此時被強大離心力甩出車外，在半空中至少出現3次轉體動作後，直接從橋面往地面掉落。

經查證，影片是10月11日發生在中國S24紹諸高速公路往上虞方向路段，肇事駕駛與2名友人共乘汽車，不料駕駛低頭去找響鈴的手機，才導致這起意外，他的一名友人跌落6公尺高的橋底，頭部著地當場摔死，駕駛人與另名友人則是輕重傷。

許多網友看見影片後，均感到相當驚悚，相繼留言指出「強國私家車好多安全帶是假的」、「中國超多人不繫安全帶開車」、「高難度後空翻再轉身360落地準繩度」、「沒繫安全帶真的沒有常識」。

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