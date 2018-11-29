衝突升溫！ 烏克蘭亞速海2港口遭俄羅斯封鎖

烏克蘭建設部長指出，位於亞速海的兩處港口遭俄羅斯封鎖。圖為烏克蘭遭俄羅斯扣留的船隻。（法新社）

2018-11-29 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭近日發生嚴重軍事衝突，外界擔憂戰爭恐一觸即發。俄羅斯除了在克里米亞半島部署防空飛彈系統外，還封鎖了兩處烏克蘭港口，緊張局勢加劇。

根據《路透》報導，烏克蘭建設部長Volodymyr Omelyan當地時間週四在臉書上寫道，位於亞速海的兩個港口，別爾江斯克（Berdyansk ）與馬里烏波爾（Mariupol），已遭到俄羅斯封鎖，禁止任何船隻進出，已有35艘船在活動時遭到限制，只被允許開往俄羅斯港口。

Omelyan表示，「俄羅斯的目標很簡單，藉由封鎖烏克蘭在亞速海的港口，逼我們放棄自己的領土，這塊依照國際法規定屬於我們的領土。」Omelyan提到，還有18艘船隻等待進入亞速海，其中4艘要到別爾江斯克、14艘到馬里烏波爾。亞速海東為俄羅斯、北接烏克蘭、西臨克里米亞，行經的船隻主要載運穀物和鋼鐵。

烏、俄25日於黑海附近的克赤海峽爆發武裝衝突，俄國朝3艘烏克蘭船隻開火，並扣留船隻與所有人員。烏克蘭總統波洛申科於隔日宣布戒嚴30天，嚴正警告兩國局勢可能演變為「全面戰爭」。俄羅斯則稱將在克里米亞部署S400地對空防空飛彈系統。

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