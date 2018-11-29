中國頻傳AI詐騙 「用你的聲音你的臉，說你沒說過的話」

2018-11-29 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙技術層出不窮，甚至開始利用高科技騙錢，中國有騙子透過人工智慧（AI）模仿他人的聲音、臉孔，「用你的聲音你的臉，說你沒說過的話」，成功把錢騙到手。

中國微信公眾號「極客視界」日前發表一篇文章「第一批AI已經開始詐騙」，談到詐騙技術已與時俱進，已有一些人落入「微信語音」騙局，一名趙姓女子近日收到父親的語音留言，稱買菜沒錢要趙女轉帳200人民幣，趙女確定是父親的口音後，就轉了錢，回到家才發現被騙了。蒼洲的王女也因「同學」透過語音留言借錢，被騙走500人民幣。

文章指出，這種騙局主要是因微信帳號被盜所致，雖然目前微信版本語音不能轉發，但騙子可透過提取語音文件或者安裝「增強版微信」，達到轉發語音的效果。就算打電話詢問，對方有可透過AI技術模仿出他人的聲音，「不同語氣情緒都能夠做到惟妙惟肖，足以以假亂真」。

文章提到，開發這項技術的是谷歌2016年在加拿大蒙特婁大學建立的人工智慧研究實驗室（MILA），這款聲音合成技術Lyrebird，透過人工神經網路（Neural Network）和機器學習（Machine Learning），可以基於音色、音調、音節、停頓等多種特徵，來定義某個人的聲音，然後產生更加擬真的聲音。

文章指出，就算想透過視訊破解騙局，對方也可以透過AI偽造他人的臉孔進行詐騙。網路名稱為「deepfakes」的工程師，日前透過人工智慧換臉「FakeApp」程式，把好萊塢女星的臉移花接木到成人片女星身上，該技術甚至被應用於製造假新聞，引發不小爭議。

文章表示，這兩項技術創立的初衷，並非為了作惡。Lyrebird創始人指出，他們希望藉此技術幫助那些發聲困難的人。deepfakes則說：「任何技術都可以被邪惡的動機利用，這種事情無法被禁止。我認為人人都可參與機器學習研究不是一件壞事。」

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