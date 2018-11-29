放寬日本核災區食品禁令 中國允新潟米進口

新潟縣為日本最重要的稻米產地之一，其中越光米更是聞名於世。（歐新社）

2018-11-29 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨所提出的「反核食公投」，在日前大選中獲得壓倒性的支持，以779萬票贊成、223萬票反對，順利過關；不過除台灣外，全球唯

二禁止災區臨近都縣的食品與飼料進口的中國也宣布放寬禁令，允許日本新潟米進口。

中國海關總署昨公告，「日本新潟大米在進口時應當符合中國食品安全、植物衛生法律法規等要求」，經評估，決定允許日本新潟大米進口；日本《共同社》今報導，日本農林水產省宣布，中國部分放寬自福島核事故以來實施的食品進口限制，恢復了對新潟縣產大米的進口。

日本311大地震導致福島核電廠發生輻射外洩事故，中國自2011年8日起，禁止從日本福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、山形縣、新潟縣、長野縣、山梨縣、琦玉縣、東京都、千葉縣等12個都縣進口食品、食用農產品及飼料。

核事故迄今已逾7年，基於科學標準，全球各國已陸續放寬日本食品的進口限制，目前全世界僅剩台灣及中國全面禁止福島與鄰近各縣的食品進口。

對於台灣反核食公投過關，外交部表示會與日本方面做進一步溝通，而日本駐台代表沼田幹夫也對公投結果表示深感遺憾，並表示為了避免此問題被當作工具傷害日台友好，將繼續努力讓台灣朋友理解日本食品的安全性。

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