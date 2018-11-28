烏克蘭總統：可能與俄羅斯發生「全面戰爭」

烏國總統波洛申科（Petro Poroshenko）於昨（27）日表示，兩國可能有演變為「全面戰爭」的威脅，指俄國在邊境的軍事存在正急速上升。（歐新社資料圖）

2018-11-28 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯25日於黑海附近的克赤海峽爆發武裝衝突，俄國朝3艘烏克蘭船隻開火，並扣留船隻與所有人員，而烏克蘭也於26日宣布戒嚴。烏國總統波洛申科（Petro Poroshenko）於昨（27）日表示，兩國可能有演變為「全面戰爭」的威脅，指俄國在邊境的軍事存在正急速上升。

據《法新社》報導，波洛申科於烏克蘭國營媒體的訪談上表示，據情報機構的報告，俄軍在兩國國境一帶的軍隊數目急速增加，戰車數量更翻了3倍，「我不希望給任何人嬉鬧的感覺，烏克蘭與俄羅斯正面臨全面戰爭的威脅」。

對於雙方衝突引國際高度關注，俄國不僅無視國際間要求釋放烏克蘭船隻的聲音，更警告：「烏克蘭實施戒嚴，將會導致烏克蘭東南方的緊張態勢升級」。

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