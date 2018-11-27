鏡頭揭露中國汙染 中國攝影師盧廣失蹤疑「被消失」

中國著名自由攝影師盧廣，多次以鏡頭揭露中國環境汙染，但昨（26）日其妻徐小莉在推特上發文指出，自本月3日起就與盧廣失去音訊，很可能被公安抓走。圖攝於今年10月21日上海。（中央社）

2018-11-27 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名自由攝影師盧廣，多次以鏡頭揭露中國環境汙染，但昨（26）日其妻徐小莉在推特上發文指出，自本月3日起就與盧廣失去連繫，很可能被公安抓走。

徐小莉寫道，盧廣上月23日受朋友邀約，到新疆烏魯木齊交流攝影，同月31日前往喀什市旅遊，但自本月3日返回烏魯木齊後，盧廣就失去音訊，直到5日盧廣另名友人發現，原定兩人當天約好在四川參加慈善活動，卻遲遲未出現，待隔日經他知會後，徐小莉才驚覺大事不妙。

徐小莉事後連繫到邀請盧廣到烏魯木齊的友人妻子，得知他們兩人當時皆被新疆公安帶到喀什市，而透過盧廣戶籍地的浙江永康市相關部門查詢，確認丈夫的確被新疆公安帶走，惟無具體原因及更多訊息，讓她萬分焦急。

徐小莉擔憂，自與盧廣斷訊已逾20天，身為他最親密的家屬卻未收到任何拘捕文件或通知，而嘗試用網路陳列的電話打給新疆警方，卻未有任何電話打通。她希望，如果有網友能聯絡到她丈夫，請盡快通知她。

據徐小莉陳述，盧廣從事紀實攝影已25年，作品聚焦在環保、底層百姓，揭露出大量中國社會的弊病及工業污染，其中包括著名的《河南愛滋病村》、《被污染的風景》。攝影生涯以來，盧廣曾獲「尤金‧史密斯人道主義大獎」和「美國國家地理攝影大獎」等多項攝影獎。

《中央社》先前也報導，盧廣先前也遭警方拘留或被工廠的人打過，但盧廣透露，中國中央政府是支持環保的，問題在於想要更高利潤的工廠老闆和想升官發財的地方官員，因此他把照片發表給媒體，目的就是要讓中央之情，但若在中國境內無法發表，便拿到國際上，中央這樣可以看到。

相關連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/