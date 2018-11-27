想與AI談戀愛嗎？ 調查︰近6成日本男性願意

「全球最美」社交機器人蘇菲亞（Sophia）。（歐新社）

2018-11-27 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本1份民調顯示，該國有58％的男性願意與人工智慧（AI）以作為戀人或朋友進行交往，不過對於日本女性來說，僅有35%表示願意，顯示出日本男女對於與AI交往的接受度有明顯的差異。

根據《日經中文網》報導，日前DIP公司為了解日本民眾對AI交往態度，因此針對15-26歲區間的5003名女性、2283名男性為對象進行了調查。民調結果顯示，有近6成的日本男性表示願意與人工智慧（AI）交往，其中有3%的男性表示「希望以結婚為前提交往」。而對於日本女性來說，只有35%表示願意與人工智慧（AI）交往，且僅有1%日本女性表示「希望以結婚為前提交往」。

該民調也發現，除了不同性別對AI接受度有明顯差異外，所在地區別對於AI接受度也有很大差異，像是最不能接受AI，認為AI很恐怖的的日本道府縣前3名分別為，石川縣、大分縣、福岡市和鹿兒島市；而長崎市、福井縣、宮崎縣和長野縣等地區則是較能接受AI的地區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/