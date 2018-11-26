民進黨大選慘敗 彭博：蔡英文恐成首位連任失敗總統！

外媒分析多認為，蔡英文連任將失敗。（資料照）

2018-11-26 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選民進黨慘敗，蔡英文辭去黨主席職務，美媒《彭博》認為，蔡英文現在要試圖穩住局勢，否則將成為首次連任失敗的台灣總統。

《彭博》指出，距離2020年1月的總統大選僅剩14個月，蔡英文雖辭掉黨主席，但目前黨內還沒有其他人表態參選，蔡英文仍未面臨連任之路的黨內挑戰者。

報導分析，蔡政府在國內幾個主要問題的態度拿捏不定，包括勞工和同性婚姻政策等，採取保守態度成為失敗主因。另外，年金改革也得罪了不少公務人員。

美國內華達大學的政治學教授奧斯汀·王（Austin Wang）認為，此次大選與統獨意識沒太大關係，「選民是在懲罰民進黨和蔡英文。」

英國諾丁漢大學的台灣政情專家蘇利文（Jonathan Sullivan）呼籲，蔡英文應對中國採取更強硬的立場，「現在是脫下束縛的時候了，兩岸政策的謹慎沒有帶來任何好處，中國不會與她合作，反而加大了壓力！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/