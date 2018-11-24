中國對香港展開「恐怖」行動 國際專家：侵蝕香港自由

全球事務分析師博丘基（Michael Bociurkiw）表示，中國侵蝕了香港的自由。圖為中國國旗與香港區旗。（法新社）

2018-11-24 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕全球事務分析師博丘基（Michael Bociurkiw）在美國有線電視新聞網（CNN）刊文表示，中國在香港展開了「恐怖的（terrifying）」行動，侵蝕了香港的自由。

據《CNN》報導，博丘基指出，當香港在1997年回歸中國後，許多人相信中國政府會履行承諾，除了維持香港的基本自由之外，也會施行有如「小憲法」的香港基本法。

之所以會有這種想法，是因為香港乃世界首要的貿易和商業中心之一，因此中國完全不敢在這個金雞母上造次，而且香港又是中國通往全球貿易的門戶，在各國企業需要不受限制地獲取資訊的要求下，使得中國必須得容忍香港的新聞自由。

但是，在「一國兩制」的基礎下，北京似乎正在加快對香港的「吞噬」，其中包括對異議人士的嚴厲打擊，尤其是那些主張香港必須從中國獨立出來的人。2014年「佔領中環」行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明，於19日出庭受審，被控犯下煽動騷亂罪，最重可判7年有期徒刑。

香港的民主抗議者並不是唯一被鎮壓言論自由的人。上個月，英國《金融時報》的亞洲編輯馬凱（Victor Mallet），被香港政府視為不受歡迎人士，拒絕讓他入境香港，這種嚴重的狀況在幾年前是不可想像的。

在拒絕馬凱入境之前，香港早就一直在進行自我審查。該地區的主要英文報紙《南華早報》自2015年起由阿里巴巴買下，成為中國當局的喉舌，更別提香港的中文媒體早就已經陷入困境。

習近平去年訪問香港時更聲明，對中國政權的任何挑戰都是絕對不允許的，任何人都不能跨越這條紅線。循此，香港過去受到法律保障的新聞自由和言論自由，逐漸受到中國侵蝕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/