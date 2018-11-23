巴基斯坦叛軍攻進中國領事館已知7死

中國駐巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩的領事館，今（23日）遭3名自殺式襲擊者攻進館內，除了這3名攻擊者當場被警方擊斃之外，還有至少4人被殺。（歐新社）

2018-11-23 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩的領事館今（23）日遭3名自殺式襲擊者攻進館內，除了這3名攻擊者當場被警方擊斃，還有至少4人被殺。

綜合外電報導，由巴基斯坦民族主義分離勢力俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）今日上午派出3名襲擊者攻擊中國駐巴基斯坦喀拉蚩領事館，導致總共有至少4人死亡，其中2名死者為員警，中國領事館內21名職員則都安全無恙。

BLA在襲擊後發布聲明表示，他們的目標很明確，「我們不會容忍任何中國軍隊在俾路支的土地上擴張」。俾路支省是巴基斯坦國內擁有相當多的天然氣、煤炭、銅礦與金礦儲量的地區，也是中國「一帶一路」下「中巴經濟走廊」（CPEC）計畫中的核心，儘管政府積極開發，但俾路支省仍然是巴基斯坦最貧困的地區，讓當地民族長期不滿指控中央政府剝削、剝奪了他們的權利。

而對於此次攻擊，巴基斯坦政府僅表示，「巴基斯坦與中國的友誼不會受到阻撓，中、巴兩國已經聯合起來加強維安，防止類似事件破壞兩國的合作」。

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