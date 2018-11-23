女兒賣9萬卻只拿到2千 乾旱讓阿富汗民不聊生

阿富汗正在受史無前例的嚴重乾旱所苦，當地人民窮困到連將女兒賣了，都拿不到多少錢。（法新社）

2018-11-23 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗正在受史無前例的嚴重乾旱所苦，當地人民窮困到連女兒都賣了，可憐的是，居然還拿不到錢。

綜合媒體報導，由於生計所逼，阿富汗婦女瑪瑪蓮（Mamareen）將女兒之一阿琪拉（Akila）以3000美元（約新台幣9.3萬元）價格，賣給1名男子，成為該男子現年10歲兒子未來的的妻子。

但諷刺的是，瑪瑪蓮儘管狠心將女兒賣掉，卻因為阿富汗現在每個人都相當窮困，買下阿琪拉的男子也付不出3000美元，到現在只給了瑪瑪蓮70美元（約新台幣2163元），這名男子只能承諾會在2、3年內將3000美元付清。

受到全球氣候變遷、天氣極端的影響，阿富汗已經維持降雨過少的氣候長達4年，幾乎摧毀當地農業，過去曾經為中亞國家糧倉的光景不再。根據聯合國的數據，阿富汗至今已有超過27.5萬人因乾旱流離失所，有260萬人正面臨「糧食不安全」的危機。

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