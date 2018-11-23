國會反對英歐未來關係宣言草案 梅伊力挽狂瀾

2018-11-23 05:36

〔中央社〕倫敦和歐洲聯盟（EU）今天就英國脫歐後的雙方未來關係架構，達成宣言草案後，英國首相梅伊（Theresa May）挺身抵擋來自國會的強烈反對聲浪。

她透過倉促安排的電話會議向內閣進行簡報，隨後對國會下議院發表演說，表示脫歐協議是所能達成的最好協議。

歐洲理事會（EU Council）主席圖斯克（Donald Tusk）表示，歐盟和英國「原則上」同意的26頁宣言草案，涵蓋貿易、安全、環境等議題，將送交歐盟其他27個成員國批准。

不過英國脫歐協議草案並未解決漁權、直布羅陀（Gibraltar）等棘手議題，不但引發其他歐盟國家疑慮，也可能會被英國國會否絕。

英國各黨國會議員均抨擊這份上週宣布達成的脫歐協議。但梅伊希望，英國和歐盟的未來合作承諾，能說服她所領導的保守黨（Conservative）國會議員，以及立場搖擺的在野黨議員，挺身支持她。

不過反對者指出，今天達成的宣言草案並不具法律約束力，不像是分手條款。

被視為是可能挑戰梅伊領袖大位最主要對手的前外相強生（Boris Johnson）表示，宣言草案「讓脫歐變成十足的鬧劇」。

其他支持脫歐的主要保守黨國會議員，以及北愛爾蘭友黨民主聯盟黨（DUP），都敦促梅伊重新進行脫歐協議談判，以取消有爭議的法律保障措施，確保北愛和愛爾蘭之間的邊界開放。

在野黨工黨（Labour Party）黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，工黨不會支持脫歐協議草案。

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