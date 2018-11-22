對「川習會」悲觀？傳中共中央下令「做好最壞打算」

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平。（法新社資料照）

2018-11-22 23:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平月底在二十國集團（G20）峰會的晤談，將牽動美中兩國貿易戰的後續變化。自由亞洲電台22日報導，值此敏感時刻，中共中央近日疑向全國各主要政府單位發布指令，要求各級政府「做好最壞打算」，以應對美中貿易戰下，可能出現的經濟、社會問題。

據報導，北京當局近日向全國廳級以上政府機關發布文件，指國內經濟持續惡化，加上習近平日前親自率隊赴亞太經合會（APEC）峰會，也未能有所斬獲，都讓中共中央壓力倍增。接下來，國內或將出現一波企業倒閉潮，股市和房市也會有所波動，進而引發社會矛盾，要求全國廳級以上政府機關在黨的領導下，自力更生戰勝困難。

報導指出，多名來自中國國營企業、媒體界和法律界的觀察人士指出，倘若消息屬實的話，就代表當前的情況相對嚴峻，而中共中央對月底的「川習會」抱持悲觀態度。目前，中共中央正試圖找尋途徑擺脫困境，不僅不會完全閉關鎖國，反而會和周邊國家緩和關係，借助第三國來避開美國關稅衝擊，甚至也不排除放軟對台態度。

觀察人士繼續指出，中國財政部資料顯示，今年前9個月的全國財政收入增幅持續走低；且除了股市持續低迷外，被視為地方政府財政支柱的房市也持續探底。這兩方面的風險確實存在，但從目前情勢看來，中共中央並無針對潛在的動盪備妥應急方案。「川習會」是關鍵一役，但因為前景未明，導致中國企業和社會的恐慌情緒加劇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/