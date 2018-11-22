溫馨！美企業創始人拿出6億財產 發給員工感恩節獎金

巴亞達家庭醫療保健公司創始人馬克．拜達（中）在餐會宣布，提撥2000萬美元個人財產給員工當感恩節獎金。（圖擷取自BAYADA Home Health Care YouTube）

2018-11-22 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國巴亞達家庭醫療保健公司（Bayada Home Health Care）創始人馬克．拜達（Mark Ba​​iada）在11月22日感恩節前的餐會宣布，將從個人財產中提撥2000萬美元（約台幣6億1800萬元）按年資發給公司所有職員當作獎金，令員工喜極而泣。

綜合外媒報導，馬克．拜達在20日午餐餐會中，毫無預警地向在場約100名員工宣布這項好消息，所有分布在美國22州的新、舊職員，依照年資可獲得50美元到數萬美元的感恩節獎金，該公司表示，這項福利是公司明年轉型計畫的一部分，也是向員工表達感謝的一種方式。

該公司擁有3年資歷、於紐澤西州勞雷爾山（Mount Laurel）服務的野外護士妮可．格林（Nicole Green）形容，公司創始人的感恩節獎金是從所未有的美好經歷，雖然公司要求職員不要分享自己到底拿到多少錢，但還是認為公司相當慷慨，並肯定公司對員工的欣賞比實際的經濟利益更重要。

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