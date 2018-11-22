自曝不用電腦震驚海內外 日網路安全大臣：我會用智慧手機

2018-11-22 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕兼任網路安全戰略副本部長的日本奧運大臣櫻田義孝，上週自爆自己平常沒在用電腦，引發海內外震驚。櫻田昨（21）日接受質詢時，還表示「先無論好壞，這不是出名了嗎？」他今日則在國會強調，自己會使用智慧型手機。

綜合日媒報導，現年68歲的櫻田義孝先後被任命為奧運大臣及網路安全戰略副本部長，負責《網路安全基本法》修正案，上週被反對黨議員問到「操作電腦是否熟稔？」櫻田竟自爆自己25歲起便會將工作交付給職員和秘書，因此平常沒在用電腦。

此事引起國際媒體關注，日本國民民主黨齊木武志昨日在質詢時指出，美國《紐約時報》等海外具公信力的紙媒均報導櫻田引發的話題，並追問：「作為守護網路安全的大臣，（櫻田）應該不適任吧？全世界正提出這樣的質疑。」

對此，櫻田義孝表示，「我的名字在全世界有這麼響亮嗎？先無論好壞，這不是出名了嗎？」當被問到是否有資格擔任負責網路安全的大臣，他強調，「我認為自己的判斷力相當超群」。

今日面對在野黨質詢，櫻田義孝再度表示，自己平常沒在用電腦，並強調，「我不會因為沒在用電腦而感到不便」。立憲民主黨眾議員山內康一問到，智慧型手機也像電腦，「你有在使用它（手機）嗎？」櫻田回說，「因為智慧型手機非常方便，我每天使用好幾次。請不用擔心。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/